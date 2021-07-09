Певец Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции. Его подозревают в нападении на оператора

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Mark Horton / Contributor

Американский певец Мэрилин Мэнсон добровольно сдался полиции по обвинению в нападении на оператора.

Об этом пишет TMZ.

После визита в полицию Менсона отпустили под определенные обязательства — он не должен никоим образом контактировать с пострадавшим и совершать другие правонарушения, а также обязан посещать все заседания суда по этому делу.

В мае 2021 года полиция объявила певца в розыск и выдала ордер на его арест. Дело в том, что ни он, ни его адвокаты не предоставляли никаких объяснений по поводу выдвинутых против Мэнсона обвинений. Защита певца убеждала, что он находится в контакте с полицией. Теперь Менсону грозит до одного года тюрьмы и штраф до двух тысяч долларов.