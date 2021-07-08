В Канаде из-за аномальной жары погибли миллиарды морских животных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Аномальная жара в Канаде привела к гибели миллиардов морских животных, которые живут на скалистых берегах тихоокеанского побережья Британской Колумбии.
Об этом пишут The Guardian и Toronto Star.
На сотни километров прибрежной зоны выкинуло пустые раковины мидий, улиток, моллюсков и морских звезд, которые фактически сварились в слишком теплой воде на мелководье.
Биологи зафиксировали в некоторых местах вдоль берега температуру в +50 °C. Обычно подобные морские животные могут выдержать жару до +30 °C.
Как сообщил морской биолог Университета Британской Колумбии Кристофер Харли, также зафиксированы факты массовой гибели актиний, каменных рыб и устриц. На восстановление популяции рыб и животных может уйти более двух лет.
При этом он отмечает, что регион должен постепенно привыкать к подобным волнам жары.
- Северная Европа, Канада и США несколько недель страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей и пожарам. В Канаде от жары погибли более 720 человек.
- Исследования World Weather Attribution говорят о том, что аномальная жара в Канаде и США — это результат изменений климата.