В Канаде из-за аномальной жары погибли миллиарды морских животных

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Аномальная жара в Канаде привела к гибели миллиардов морских животных, которые живут на скалистых берегах тихоокеанского побережья Британской Колумбии.

Об этом пишут The Guardian и Toronto Star.

На сотни километров прибрежной зоны выкинуло пустые раковины мидий, улиток, моллюсков и морских звезд, которые фактически сварились в слишком теплой воде на мелководье.

Биологи зафиксировали в некоторых местах вдоль берега температуру в +50 °C. Обычно подобные морские животные могут выдержать жару до +30 °C.

Как сообщил морской биолог Университета Британской Колумбии Кристофер Харли, также зафиксированы факты массовой гибели актиний, каменных рыб и устриц. На восстановление популяции рыб и животных может уйти более двух лет.

При этом он отмечает, что регион должен постепенно привыкать к подобным волнам жары.

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