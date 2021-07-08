В Херсонской области полноценно заработал крупнейший в стране полигон ВСУ

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В Херсонской области полноценно заработал крупнейший полигон Вооруженных сил «Ягорлык», площадь которого около 3,7 тысячи гектаров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Фактическое обустройство полигона началось в 2019 году. На нем оборудовали пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, учебные классы, ангары, технические и складские помещения, солнечную электростанцию и другую необходимую инфраструктуру.

В Генштабе отмечают, что полигон по состоянию оснащение один из самых современных в Европы и будет постоянно совершенствоваться.

Такой полигон был крайне необходим украинским войскам для тренировок противовоздушной обороны, ракетных войск и испытаний нового вооружения, такого как противокорабельный комплекс «Нептун» или реактивная система залпового огня «Ольха». По сути он восполнил потерю площадки научно-испытательного центра «Чауда» после оккупации Крыма Россией в 2014 году.