Рада на следующей неделе проведет два внеочередных заседания. Что рассмотрят?

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Верховна Рада України

Верховная Рада во вторник и четверг (13 и 16 июля) проведет два внеочередных заседания.

Об этом Укринформу сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Мы планируем два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления — целый пакет, в том числе, направленные против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета, в частности «Дія City», который касается налогов», — сказала Кравчук.