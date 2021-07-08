Рада на следующей неделе проведет два внеочередных заседания. Что рассмотрят?
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховная Рада во вторник и четверг (13 и 16 июля) проведет два внеочередных заседания.
Об этом Укринформу сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Мы планируем два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Будут законопроекты экологического направления — целый пакет, в том числе, направленные против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета, в частности «Дія City», который касается налогов», — сказала Кравчук.
- Законопроект о создании особых налоговых условий для компаний-резидентов «Дія City» Верховная Рада приняла в первом чтении 2 июля.
- «Дія City» — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине мощный IT-хаб. Предполагается, что проект позволит украинцам и предпринимателям со всего мира быстро реализовывать инновационные и бизнес-идеи, а также эффективно их внедрять.