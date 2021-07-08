В аптеках Германии начали продавать медицинский каннабис

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В аптеках Германии начали организованную государством продажу каннабиса в медицинских целях.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Каннабис будут продавать по цене €4,30 за грамм. Выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенного в Федеральном институте лекарств и изделий медицинского назначения (BfArM). Однако поставки растения из-за границы будут продолжаться. Ожидается, что в течение четырех лет в Германии вырастят около 10,4 тонны медицинской конопли.

Немецкие аптеки теперь через портал cannabisagentur.de могут получать для пациентов коноплю в качестве, соответствующем нормам, установленным для медицинских препаратов BfArM.

Агентство по каннабису создали для контроля за его производством в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства. С тех пор врачи могут выписывать цветки или экстракт конопли медицинского назначения по рецептам.