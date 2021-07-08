«Усилия Брюсселя напрасны». Венгрия отклонила требование ЕС отменить закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды» в школах
- Автор:
- София Телишевская
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Cory Woodward / Unsplash
Венгрия отклонила требование Европейской комиссии и многих законодателей ЕС отменить закон, запрещающий школам использовать материалы, которые считаются содействием гомосексуальности.
Об этом сообщает Reuters.
«Усилия Брюсселя, чтобы мы позволили активистам ЛГБТК посещать школы и детские сады, бесполезны — мы не хотим этого делать», — сказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Это дело является последним в целом ряде споров между Венгрией и ЕС, который уже начал расследование против Будапешта за подрыв демократии.
Именно 8 июля закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних вступает в силу. Документ запрещает просветительские программы, книги и рекламу крупных компаний, которые поддерживают гомо- и транссексуалов или информируют о них.
- 15 июня Венгрия приняла закон, запрещающий «пропаганду гомосексуальности» среди несовершеннолетних. Законопроект в парламент внес премьер-министр страны Виктор Орбан.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
- Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.