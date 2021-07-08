СБУ нашла в помещении «Винницаоблэнерго» самую большую в Украине криптоферму

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Служба безопасности обнаружила самую большую в Украине криптоферму в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подпольную ферму обслуживало почти 5 тысяч единиц компьютерной техники. Злоумышленники незаконно отбирали электричество из сетей «Винницаоблэнерго», скрывая деятельность условными средствами учета потребления энергии.

По данным СБУ, ферма, которую создали жители Киева и Винницы, ежемесячно причиняла 5—7 миллионов гривен убытков.

Правоохранители изъяли все компьютеры, 3,8 тысячи игровых приставок, более 500 видеокарт и 50 процессоров.

Открыто уголовное производство по статье о хищении электрической энергии (ч. 2 ст. 188-1 УК). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 3 лет.