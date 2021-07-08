Во Львовской области полиция задержала мужчину, который повредил почти 60 могил сечевых стрельцов

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В Стрые (Львовская область) полиция задержала мужчину, который повредил почти 60 надгробных крестов на кладбище Украинских сечевых стрельцов.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Такую информацию правоохранители получили в четверг утром. При обследовании территории кладбища они заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев полицейских, он пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали.

Личность злоумышленника установили — им оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, всего мужчина повредил 59 надгробных крестов и памятников.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до пяти лет.