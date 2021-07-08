Омбудсмен Денисова требует открыть производство из-за размещения гомофобных листовок на улицах Житомира
- Автор:
- София Телишевская
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Фото УНИАН
В Житомире неизвестные разместили на опорах линий электропередач плакат гомофобного содержания с призывами убивать представителей ЛГБТ.
Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
Она осудила гомофобный плакат, появившийся в Житомире, и обратилась к руководству Нацполиции с просьбой проверить правонарушение и внести сведения в ЕРГР.
Денисова добавила, что Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека запрещают дискриминацию по любому признаку, а также обязывают государство противодействовать притеснениям секс-меньшинств.
«Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле», — написала Денисова.
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