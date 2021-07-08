Депутат Верещук пообещала «дать в зубы» Шуфричу после спора на ток-шоу

Новости

Струмковський Владимир / УНИАН

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич устроили перепалку в эфире ток-шоу.

Инцидент произошел во время программы с Василием Головановым на телеканале «Украина 24».

Спор начался после слов Шуфрича в адрес Верещук, он попросил ее «не верещати».

«Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю», — заявил он.

Уже на следующий день госпожа Верещук ответила нардепу.

«В дискуссии он [Нестор Шуфрич] опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему «джентльменов»: еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять», — написала нардеп и пожелала всем хорошего дня.