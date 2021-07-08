World Weather Attribution: Экстремальная жара в Канаде и США — это результат изменений климата
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Funk Dooby / Flickr
Адская жара, охватившая западную Канаду и США в конце июня, была «практически невозможной» без изменения климата. Об этом говорится в исследовании World Weather Attribution (WWA), которое цитирует BBC.
В своем исследовании команда из 27 ученых утверждает, что смертельная жара случалась раз в тысячу лет. Но сейчас они ожидают, что такие экстремальные явления станут более частыми, поскольку планета нагревается из-за изменений климата.
«Мы приходим к выводу, что событие, происходящее раз в тысячу лет, в прошлом случалось как минимум в 150 раз реже», — сказал ведущий автор Сьюки Филипп из Королевского метеорологического института Нидерландов.
Исследователи климата привыкли к тому, что в последние годы волны тепла бьют рекорды во всем мире. Однако превышение предыдущей национальной отметки высокой температуры на 10% за один раз, как это произошло в Канаде на прошлой неделе, практически беспрецедентно. Предыдущий национальный рекорд Канады по высокой температуре составлял +45 °C, но недавно в провинции Британская Колумбия в селе Литтон зафиксировали +49,6 °C.
В американских штатах Орегон и Вашингтон, а также на западе Канады несколько городов установили новые рекорды, намного превышающие +40 °C. Эти температуры привели к смерти сотен людей — врачи фиксировали всплески внезапных смертей, также увеличилось количество визитов в больницы с заболеваниями, связанными с жарой.
Ученые обеспокоены тем, что глобальное потепление (в основном в результате сжигания ископаемого топлива) сейчас приводит к повышению температуры быстрее, чем они предполагали и рассчитывали. Согласно анализу, если мир потеплеет на +2 °C, что может произойти примерно через 20 лет, то шансы на экстремальную жару возрастут с примерно одного на тысячу лет до примерно одного на 5—10 лет.
Теперь исследователи утверждают, что шансы того, что такая аномальная жара произойдет без глобального потепления в результате деятельности людей, практически нулевые. Соавтор работы доктор Фридерике Отто из Оксфордского университета объяснил, что имели в виду исследователи, когда говорили, что экстремальная жара «практически невозможна» без изменения климата: «Без дополнительных парниковых газов в атмосфере такое событие просто не произойдет. Или, если событие происходит, то это один раз из миллиона, что является статистическим эквивалентом «никогда».
Исследователи проанализировали данные всего за восемь дней. Учитывая быстрые результаты, исследование еще не прошло рецензирование. Однако ученые в своей работе использовали хорошо зарекомендовавшие себя методы, которые признали ведущие научные журналы. Они использовали 21 климатическую модель, чтобы оценить, насколько изменение климата повлияло на жару в окрестностях городов Сиэтл, Портленд и Ванкувер.
- 29 июня 2021, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С. В Ванкувере и его окрестностях оборудовали охладительные центры и временные фонтанчики. Метеослужба Канады предупреждала о жаркой погоде в Британской Колумбии, Альберте и отдельных районах Саскачевана, Манитобы и на Северо-Западных территориях. По состоянию на 3 июля в Канаде зафиксировали 719 внезапных смертей — это те смерти, которые случились неожиданно, и этот показатель в три раза больше, чем обычно за аналогичный период.