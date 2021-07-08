World Weather Attribution: Экстремальная жара в Канаде и США — это результат изменений климата

Новости

Funk Dooby / Flickr

Адская жара, охватившая западную Канаду и США в конце июня, была «практически невозможной» без изменения климата. Об этом говорится в исследовании World Weather Attribution (WWA), которое цитирует BBC.

В своем исследовании команда из 27 ученых утверждает, что смертельная жара случалась раз в тысячу лет. Но сейчас они ожидают, что такие экстремальные явления станут более частыми, поскольку планета нагревается из-за изменений климата.

«Мы приходим к выводу, что событие, происходящее раз в тысячу лет, в прошлом случалось как минимум в 150 раз реже», — сказал ведущий автор Сьюки Филипп из Королевского метеорологического института Нидерландов.

Исследователи климата привыкли к тому, что в последние годы волны тепла бьют рекорды во всем мире. Однако превышение предыдущей национальной отметки высокой температуры на 10% за один раз, как это произошло в Канаде на прошлой неделе, практически беспрецедентно. Предыдущий национальный рекорд Канады по высокой температуре составлял +45 °C, но недавно в провинции Британская Колумбия в селе Литтон зафиксировали +49,6 °C.

В американских штатах Орегон и Вашингтон, а также на западе Канады несколько городов установили новые рекорды, намного превышающие +40 °C. Эти температуры привели к смерти сотен людей — врачи фиксировали всплески внезапных смертей, также увеличилось количество визитов в больницы с заболеваниями, связанными с жарой.