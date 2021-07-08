Франция призывает страны ЕС не признавать вакцины из Китая и России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В Министерстве иностранных дел Франции призывают другие страны-члены ЕС не признавать вакцины от коронавируса из Китая и России.
Об этом заявил государственный секретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.
Он отметил, что граждане ЕС должны получать прививки только проверенными препаратами. Бон напомнил, что сейчас таких вакцин только четыре.
«Что касается других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — сказал политик.
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