Европарламент призвал добавить в «акт Магнитского» санкции за коррупционные преступления

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European Parliament / Flickr

Европарламент недоволен тем, что ЕС не имеет возможности вводить санкции против иностранных олигархов, поэтому депутаты призвали внести коррупцию в список критериев для введения санкций.

Об этом говорится в резолюции, посвященной европейскому «акту Магнитского», сообщает Deutsche Welle.

За резолюцию на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 584 евродепутата, 73 были против, 33 воздержались.

Резолюция приветствует принятие четкого списка нарушений, за которые ЕС может налагать санкции на людей в любой стране мира. В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию представить законодательное предложение, чтобы расширить перечень критериев для санкций и добавить в него коррупцию.

Евродепутаты считают, что санкции стоит накладывать и на тех, кто создает экономические и финансовые условия для нарушения прав человека. Под этим определением часто подрузамевают олигархов, хотя само слово «олигарх» в резолюции не упоминается.

«Если же коррупционные деяния не будут добавлены в перечень санкций, то Европарламент призывает ЕС принять антикоррупционный режим санкций Евросоюза», — говорится в резолюции.

В тексте упоминают законодательные акты Великобритании, США и Канады, которые позволяют вводить санкции за коррупцию за пределами этих стран.

«Коррупция имеет разрушительное влияние на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирования и легитимность государственных институтов и верховенства права», — объяснили евродепутаты.

Также Европарламент призвал Совет ЕС изменить процедуру введения санкций за нарушение прав человека, чтобы их принимали квалифицированным большинством, поскольку сейчас необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

С момента введения режима санкций за нарушение прав человека в ограничительный список попали 15 человек и четыре организации из шести стран: России, Китая, Северной Кореи, Ливии, Южного Судана и Эритреи. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов, а также запрет физическим и юридическим лицам из ЕС предоставлять средства фигурантам списка.

Дело Магнитского

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги, в том числе фонду Hermitage Capital Management. В 2008 году его арестовали по обвинению в коррупции. В фонде Hermitage Capital связывают уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

Он неожиданно умер в изоляторе «Матросская тишина» в Москве. Защита заявляла, что ему не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков.

В декабре 2012 года США приняли закон, известный как «Список Магнитского». Он предусматривает санкции против чиновников, ответственных за нарушение прав человека и основ правосудия в России. В ответ на это решение в России приняли так называемый «закон Димы Яковлева», который запретил американцам усыновлять российских сирот.