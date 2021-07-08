Time: Основатель американской Blackwater Эрик Принс хотел создать в Украине ЧВК и построить завод по производству боеприпасов

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Основатель известной американской частной военной компании Academi (ранее Blackwater) Эрик Принс хотел создать в Украине свою ЧВК, а также построить завод по производству боеприпасов и объединить в один консорциум авиационные и аэрокосмические предприятия.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на семь различных источников, которые общались с Принсом или слышали о его планах.

Соответствующие идеи у Принса появились в 2020 году. В целом план предусматривал инвестиции на $10 миллиардов.

Принс хотел основать в Украине частную военную компанию, куда бы набирал ветеранов войны на Донбассе. Также он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий. Принс уверял, что этот консорциум мог бы стать конкурентом Boeing и Airbus. В частности, одной из его идей было взять под контроль предприятие «Мотор Січ».

Для этого он начал искать выходы на украинскую власть, в частности он встретился с советником президента Игорем Новиковым. Но его планы не были реализованы, потому что в Украине вызвали беспокойство связанные с Россией люди, с которыми контактировал Принс.

Первый — экс-нардеп Андрей Артеменко, который в 2017 году передал советнику президента США Майклу Флинну план по нормализации отношений между Украиной и Россией. В нем предлагалось провести Всеукраинский референдум о передаче Крыма РФ в аренду на срок от 50 до 100 лет. План предусматривал вывод российских войск с территории Украины. За это против Артеменко в Украине возбудили дело о государственной измене.

Второй — действующий нардеп Андрей Деркач. Против него Минфин США ввел санкции и открыто называет его агентом России.