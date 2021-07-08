В Украине установили рекорд по вакцинации — за сутки сделали более 100 тысяч прививок

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В Украине за сутки 7 июля установили рекорд по вакцинации населения от коронавируса. Впервые в течение суток прививки получили более 100 тысяч человек.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Первую дозу получили 42 тысячи человек, а вторую — 62 тысячи. Общее число полностью вакцинированных украинцев (получили обе дозы вакцины) превысило миллион. Столько же человек получили хотя бы одну дозу.

«По состоянию на 7 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека», — отметили в Минздраве.

Также за минувшие сутки в Украине выявили 617 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 26 детей и 18 медиков.

В больницы из-за болезни попали 404 человека, умерли — 23. В то же время 872 больных выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.