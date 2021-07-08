Спасатели прекратили поиск уцелевших после обвала дома в Майами. Почти сто человек считаются пропавшими без вести

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Twitter / Florida Task Force 2 US&R

Спасатели отказались от дальнейших поисков уцелевших после обвала многоквартирного дома во Флориде. Количество подтвержденных жертв остановилось на отметке 54.

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас мы действительно исчерпали все варианты, доступные нам в поисково-спасательной миссии», — заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кова и объяснила, что теперь спасатели сосредоточатся на попытках достать тела погибших из-под завалов.

Перед этим представитель местных спасательных служб Рэй Джадалла сказал родственникам людей, находящихся под обломками, что найти их живыми он больше не надеется.

Всего известно о 53 жертвах, но 86 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным спасателей, многие жертвы, найденные в завалах, были в своих кроватях. Живых людей из-под обломков не достали.

Следствие еще не установило, что именно спровоцировало обвал многоквартирного дома на берегу моря, построенного 40 лет назад. В 2018 году инженерный отчет выявил ряд структурных недочетов, которые сейчас тщательно изучают правоохранители.

После обвала власти в других городах начали проверять старые небоскребы, чтобы убедиться, что существенные структурные недостатки не остались без внимания.