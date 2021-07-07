Эстония высылает российского дипломата в ответ на задержание и депортацию своего консула из России

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Пресс-служба Законодательного собрания Сантк-Петербурга

В связи с высылкой из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, Эстония подготовила зеркальный ответ — из страны высылают представителя российского посольства.

Об этом сообщает ERR.

«В практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ. Также обычно детали высылки дипломатов не разглашаются», — сообщила изданию руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

Накануне в Санкт-Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте во время якобы получения секретных данных. МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, назвав дело против Лятте сфабрикованным.