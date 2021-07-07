Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам

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Nynne Schrøder / Unsplash

Кабинет министров на заседании 7 июля утвердил порядок предоставления 14-дневного декретного отпуска отцу и другим членам семьи.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В апреле Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равные возможности для матери и отца в уходе за ребенком, и сегодняшнее решение правительства упростило процедуру получения декретного отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований.

Право на декретный отпуск имеют:

мужчина, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, не состоящий в браке с матерью ребенка, при условии что они живут вместе, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется один раз, но не позже чем через три месяца с рождения ребенка.

Также Кабмин определил перечень документов для всех категорий граждан, которые могут претендовать на отпуск.