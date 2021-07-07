Минздрав проверяет информацию о торговле вакциной Pfizer в частных медучреждениях

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Министерство здравоохранения начало служебное расследование по информации о продаже вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech в частных медицинских учреждениях.

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

«Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно, в соответствии с Дорожной картой. Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому нужна именно эта доза», — подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он добавил, что министерство наращивает инфраструктуру и привлекает частные учреждения и врачей-ФЛП. Они могут сформировать пункты прививок, или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах Украины, заключив контракты с Нацслужбой здоровья. В соответствии с этим они получают те, или иные виды вакцин для работы.

«Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech доступна в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации. Их также используют мобильные бригады для прививок определенных групп риска и работников критической инфраструктуры. Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад, ею также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ», — пояснили в министерстве.