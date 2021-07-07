«Почувствуете полную силу ЕС». Глава Еврокомиссии призвала Венгрию отменить закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды»
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- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, запрещающий говорить в школе об ЛГБТ, мол, это пропагандирует гомосексуальность.
Об этом сообщает Reuters.
«Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Это позор», — заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.
В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Венгрия столкнется с полной силой закона ЕС, если не отступит. Однако она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.
- 15 июня Венгрия приняла закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Законопроект в парламент внес премьер-министр страны Виктор Орбан.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
- Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.