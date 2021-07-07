«Почувствуете полную силу ЕС». Глава Еврокомиссии призвала Венгрию отменить закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды»

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European Parliament / Flickr

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, запрещающий говорить в школе об ЛГБТ, мол, это пропагандирует гомосексуальность.

Об этом сообщает Reuters.

«Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации. Это позор», — заявила фон дер Ляйен в Страсбурге.

В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Венгрия столкнется с полной силой закона ЕС, если не отступит. Однако она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.