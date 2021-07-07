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Flickr / Jason Farrell

Крупнейший китайский сервис такси Didi заходит на украинский рынок, но точной даты начала работы пока нет.

Об этом пишет dev.ua.

Компания запустила украиноязычный сайт, на котором приглашает водителей такси работать с ними. Там обещают, что сервис будет забирать только до 12% комиссии.

Пассажирам же обещают круглосуточную поддержку, конфиденциальность и безопасность с помощью контактов экстренной связи и кнопки SOS.

Также компания создала собственную страницу на Facebook 11 июня, но она пока не обновлялась.