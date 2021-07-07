В Беларуси отпустили задержанного украинца

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Беларусские правоохранители уже отпустили задержанного гражданина Украины Павла Рабешко. Его освободили на следующий день после задержания.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан беларусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден», — отметил он.

По словам спикера, в данный момент мужчина находится на связи с украинскими дипломатами.