В Беларуси отпустили задержанного украинца
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- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Беларусские правоохранители уже отпустили задержанного гражданина Украины Павла Рабешко. Его освободили на следующий день после задержания.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
«По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан беларусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден», — отметил он.
По словам спикера, в данный момент мужчина находится на связи с украинскими дипломатами.
- 4 июля беларусский правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержании в городе Столин Брестской области 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. По месту жительства украинца сотрудники милиции уже провели обыск, у него самого забрали телефон. В чем именно его обвиняли — неизвестно.