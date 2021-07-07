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Alex Edelman / Bloomberg via Getty Images

Посольство США в Украине временно получит нового руководителя вместо поверенной в делах Штатов Кристины Квин, которая уходит в отпуск. Вместо нее посольство возглавит заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Эту информацию изданию «Зеркало недели» подтвердили в посольстве США.

«Джордж Кент, который сейчас занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы выполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей», — сообщили в дипучреждении.

Джордж Кент в свое время уже работал в посольстве США в Украине. Он был заместителем посла в 2015—2018 годах.