Минюст объяснил процедуру автоматического списания долгов: счета арестуют только после решения суда

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В случае задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплаты штрафа за превышение скорости — средства на банковском счете нарушителя могут арестовать. Однако об автоматическом списании денег речь не идет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

То есть, указ № 1061/5 позволил внести технические изменения во взаимодействие исполнителей с банками с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) — им позволили взаимодействовать в электронном виде, а не только через почту.

«Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал вам деньги (в частности, алименты или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить суд или другой орган. Если после этого должник так и не возвращает деньги — в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника», — объясняют в Минюсте.

Поэтому упростили именно процедуру коммуникации между исполнителями и банками.

После того как программное обеспечение полноценно заработает, банки в электронном режиме будут сообщать не только факт наличия банковских счетов у должника, но и их номера и суммы остатков на них. То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас.

Средствами на других счетах их владелец может распоряжаться без ограничений. Однако все это будет происходить только, если открыто исполнительное производство.