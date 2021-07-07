Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса. Больше всего — в Киеве и Днепропетровской области
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Министерство здравоохранения открыло почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса. Больше всего их в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава в своем Facebook.
«Центры вакцинации открываются в спорткомплексах, на стадионах, в выставочных и торгово-развлекательных центрах, в школах, дворцах культуры, кинотеатрах, гостиницах, на заводах, в бизнес-центрах, банках и в медицинских учреждениях. Большинство этих центров работает только в выходные, остальные работают и в будни», — говорится в сообщении.
Там сообщили, что в таких пунктах вакцинируют тех, кто получил приглашение или предварительно записался на вакцинацию, а также в порядку живой очереди всех тех, кто есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям, а вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.
В Минздраве отметили, что перечень центров и график их работы постоянно обновляются. С актуальным списком можно ознакомиться по ссылке.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.