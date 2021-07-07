В Украине уже сделали более 3 миллионов прививок от коронавируса
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине с начала вакцинации от коронавируса сделали 3 092 168 прививок. Первую дозу получил 2 136 561 человек, вторую — 955 607. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.
За сутки 6 июля сделали же 93 554 прививки: первую дозу получили 36 023 человека, вторую — 57 531.
Что касается количества больных, то за сутки 6 июля выявили 610 новых больных. Больше всего — в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 238 974 случая коронавируса, выздоровели 2 174 353 человека, умерли 52 537.
- Всего в Украине уже открыли более 197 пунктов массовой вакцинации — вот список.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в том числе и Pfizer.
- В Украине с 1 июля начали тестировать COVID-сертификаты. Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило, что уже готово выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.