Минздрав проводит исследование иммунитета украинцев к коронавирусу. Антитела уже имеет треть населения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Предварительные данные исследования Министерства здравоохранения показывают, что треть украинцев имеет антитела к коронавирусу.
Об этом в своем Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он рассказал, что Минздрав проводит вместе с социологами исследования по поводу иммунитета украинцев к коронавирусу. К людям приходят медики и социологи — первые делают бесплатный тест на антитела, а вторые ставят соответствующие вопросы.
«Сейчас в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу. На следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу — определят, каким образом антитела образовались в организме человека. Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован», — пояснил Радуцкий.
По его словам, окончательные данные исследования представят в конце августа. Они помогут в прогнозировании достижения Украиной коллективного иммунитета.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в том числе и Pfizer.
- Всего в Украине уже открыли более 130 пунктов массовой вакцинации — вот список.