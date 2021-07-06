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Ramon Casha / Flickr

Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь скопление из более чем 100 черных дыр.

Об этом сообщает Daily Mail.

Скопление обнаружили эксперты из Университета Барселоны. Астрофизики наблюдали за звездным скоплением Palomar 5 в надежде найти ранее неизвестные отличительные черты. В результате они открыли огромную популяцию черных дыр, причем более 100 из них находятся в центре этого скопления.

«Количество черных дыр там оказалось примерно втрое больше, чем ожидалось, исходя из количества звезд в скоплении. Это означает, что более 20% общей массы скопления приходится на черные дыры, каждая из которых примерно в 20 раз массивнее Солнца. Эти черные дыры образовались при взрывах сверхновых в конце жизни массивных звезд, когда скопление было еще очень молодым», — заявил профессор Марк Гилес, ведущий автор исследования.

У звездного скопления также обнаружили «приливный поток» — тонкую полосу звезд, которую скопление тянет за собой. Ученые считают, что эта группа черных дыр может быть ответственна за «массовую эвакуацию» звезд из Palomar 5. Этот звездный поток простирается на 13 тысяч световых лет.

Шаровое скопление Palomar 5 открыл в 1950 году астроном Вальтер Бааде. Оно находится в созвездии Змеи на расстоянии около 80 тысяч световых лет от Земли и является одним из около 150 шаровых скоплений Млечного Пути.

Считается, что возраст Palomar 5 превышает 10 миллиардов лет. Это означает, что оно, как и большинство других шаровых скоплений, образовалось на самых ранних этапах формирования галактик.