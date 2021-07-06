Киевляне с июля будут получать счета за коммуналку с авансом за отопление — оплатить его можно по желанию

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В июле в платежках киевлян за коммунальные услуги появится отдельная строка с авансовым платежом за отопление. Его можно будет оплатить по желанию, тем самым уменьшив нагрузку на свой бюджет зимой. А тепловики за эти авансы смогут закупить газ для отопительного сезона.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Сумму рекомендованного платежа определят на основе прогнозируемого объема потребления в определенном периоде: это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата. Это позволит клиентам избежать накопления долгов и штрафов за просрочку оплаты.

В КГГА напомнили, что «Нафтогаз» изменил условия и цену закупки газа, и отменил механизм постоплаты: «Это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие оборотных средств, ведь потребители платят за предоставленные услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в 20 дней после получения услуг».