Опрос: В Раду проходят только четыре партии, а поддержка Зеленского падает

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Ковальчук Виктор / УНИАН

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду смогли попасть всего четыре партии. Хотя по результатам голосования, в 2019 году в парламент прошли пять политических сил. А вот рейтинг президента Зеленского неизменно высокий по сравнению с оппонентами, хотя и падает относительно данных предыдущего опроса.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг».

Следовательно, за «Слугу народа» готовы проголосовать 24,9% респондентов, определившихся с выбором. «Европейскую солидарность» поддерживают 13,5% опрошенных, а «Оппозиционная платформу — За жизнь» — 12,8%. «Батьківщина» Юлии Тимошенко также получила бы достаточно поддержки — 12,3%.

А вот партия «Голос», по данным опроса, не набирает даже 3% поддержки при том, что пороговый барьер для вхождения в Раду составляет 5%. Поэтому эта политическая сила теряет шансы во второй раз попасть в парламент.

Однако есть и партии, которые увеличивают свою поддержку. Так, партию «Сила и честь» поддерживают 4,8% опрошенных, а «Радикальную партию» — 4,7%. А вот «Украинская стратегия Гройсмана» уже достигла 4,5% поддержки, а партия Евгения Мураева «Наши» — 4,3%, «УДАР» Виталия Кличко — 4,1%, в политсила Шария — 3,7%.

Впрочем данные опроса за май свидетельствовали, что в Раду прошли бы пять партий, в частности «Сила и честь» с показателем в 5%.

Что касается президентских выборов, то Владимир Зеленский снова стал бы президентом. Если бы выборы проводились в середине лета 2021 года, то его бы поддержали 29,1% опрошенных.

Ближайшими его соперниками являются Петр Порошенко (13,4%), Юрий Бойко (12,5%) и Юлия Тимошенко (11,3%).

Остальные кандидаты состоянию на июль 2021 не имели бы шансов на прохождение во второй тур президентских выборов. По Игоря Смешко готовы проголосовать только 8,7% избирателей, за Евгения Мураева — 5,5%, за Владимира Гройсмана — 4,6%, за Олега Ляшко — 3,4%.

Отметим, в мае по данным опроса этой же социологической группы, Владимир Зеленский получил бы голоса 30,2% избирателей, а Петр Порошенко — 12,8%. То есть за два месяца поддержка этих политиков упала на несколько пунктов.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет также Владимир Зеленский — 46% опрошенных, хотя в то же время 52% ему не доверяют.

Опрос проводился 30 июня — 3 июля методой телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2,5 тысячи респондентов. Возможная погрешность не превышает 2%.