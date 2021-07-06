В Лапландии зафиксировали 33,6 градуса тепла. Это рекордное значение за последние 100 лет

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В Лапландии 4 июля зафиксировали +33,6 °C, что является самым высоким показателем с 1914 года. В целом вся северная Европа страдает от жары — в некоторых районах в начале недели фиксировали +34 °C.

Об этом пишет The Guardian.

О значительном повышении температуры сообщали Национальный метеорологический институт Финляндии и несколько институтов Швеции и Норвегии. При этом первый в июне фиксировал самую высокую температуру с начала наблюдений в 1844 году.

Эксперты и ученые объясняют феномены климатическим кризисом. Они ожидают ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

Профессор метеорологии австралийского университета Монаш Майкл Ридер отметил, что события на европейском и североамериканском континентах, где от высокой жары гибнут люди и полыхают лесные пожары, взаимосвязаны.

По его словам, тропический минимум в западной части Тихого океана, недалеко от Японии, нарушил атмосферу, создав рябь вокруг полушария, — это привело к тепловым волнам на севере планеты.