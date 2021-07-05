Таджикистан мобилизует резервистов для укрепления границы с Афганистаном из-за боев с талибами

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Министерству обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном, где движение «Талибан» выбивает правительственные войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Рахмон поручил усилить приграничные районы и уделить особое внимание предотвращению нарушений границы. За 4 и 5 июля почти в каждом приграничном районе зафиксировали групповые незаконные переходы — бойцы афганской армии отрядами отступают в Таджикистан после боев с талибами.

khovar.tj

«Талибан» уже контролирует 40% Афганистана.

Президент России Владимир Путин пообещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации. В сообщении Кремля о военной помощи прямо не упоминается, но говорится о поддержке в «двустороннем плане».