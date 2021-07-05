Monobank анонсировал интеграцию с криптобиржей. После разрешения НБУ через приложение можно будет торговать биткоинами

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«Бабель»

Monobank в июле 2021 года запустит интеграцию с криптобиржей. Это позволит покупать и продавать биткоины через приложение.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он отметил, что monobank уже завершил разработку интеграции с криптобиржей и ждет согласования Национального банка.

Также в июле компания обещает рассказать, где и как можно будет «просто, удобно, прозрачно» покупать и продавать биткоины.

Кроме того, Гороховский анонсировал запуск электронной sim-карты, мол это будет «глубокая интеграция с мобильным оператором». Однако он не детализировал этот проект, а только отметил, что «все будет просто и красиво». Релиз услуги запланирован на август.

И напоследок бизнесмен анонсировал «глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами». Сейчас идет активная разработка, релиз запланирован на осень.