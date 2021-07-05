Путин, Лукашенко и Эрдоган: «Репортеры без границ» обновили список врагов свободы прессы

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Пресс-служба президента Российской Федерации

В рейтинге врагов свободы прессы среди 37 лидеров стран или высокопоставленных чиновников есть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его коллега из Кремля Владимир Путин.

Соответствующий перечень опубликовали на сайте RSF.

Также «врагами свободы прессы» признали главу правительства Венгрии Виктора Орбана и лидера Чечни Рамзана Кадырова.

По словам главы «Репортеров без границ» в Германии Кристиана Мира, перечень дополнен новыми политиками из разных регионов планеты.

«Средства, которыми пользуются эти лица могут отличаться, однако все они имеют одну цель — заблокировать полноценное и беспристрастное освещение событий. Непосредственно в России в этом году ситуация со свободой слова ухудшилась кардинальным образом. Особенно после серии митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который пережил покушение», — объясняет Мир.

В отношении Лукашенко представители организации обратили внимание на подавление в Беларуси любого свободного распространения информации. С момента, когда в августе 2020 года вспыхнули протесты, правоохранители и силовики режима задержали более 500 журналистов, а некоторые из них пережили пытки.

Кроме того в рейтинг попали северокорейский диктатор Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпин, филиппинец Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель режима в Венесуэле Николас Мадуро, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В список добавили также генерала Мина Аун Хлайна, возглавившего хунту в Мьянме, которая захватила власть силой несколько месяцев назад.