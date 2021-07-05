Путин, Лукашенко и Эрдоган: «Репортеры без границ» обновили список врагов свободы прессы
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба президента Российской Федерации
В рейтинге врагов свободы прессы среди 37 лидеров стран или высокопоставленных чиновников есть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его коллега из Кремля Владимир Путин.
Соответствующий перечень опубликовали на сайте RSF.
Также «врагами свободы прессы» признали главу правительства Венгрии Виктора Орбана и лидера Чечни Рамзана Кадырова.
По словам главы «Репортеров без границ» в Германии Кристиана Мира, перечень дополнен новыми политиками из разных регионов планеты.
«Средства, которыми пользуются эти лица могут отличаться, однако все они имеют одну цель — заблокировать полноценное и беспристрастное освещение событий. Непосредственно в России в этом году ситуация со свободой слова ухудшилась кардинальным образом. Особенно после серии митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который пережил покушение», — объясняет Мир.
В отношении Лукашенко представители организации обратили внимание на подавление в Беларуси любого свободного распространения информации. С момента, когда в августе 2020 года вспыхнули протесты, правоохранители и силовики режима задержали более 500 журналистов, а некоторые из них пережили пытки.
Кроме того в рейтинг попали северокорейский диктатор Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпин, филиппинец Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель режима в Венесуэле Николас Мадуро, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В список добавили также генерала Мина Аун Хлайна, возглавившего хунту в Мьянме, которая захватила власть силой несколько месяцев назад.
- В этом году Украина заняла 97 место в рейтинге свободы прессы, составленном международной организацией «Репортеры без границ». В прошлом году Украина занимала 96 место. В отчете отмечается, что Украина имеет «широкий медиаландшафт», а ее власти приняли ряд долгожданных реформ после Революции достоинства, включая закон о прозрачности собственности на СМИ.