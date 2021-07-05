ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg, которое следит за кампанией по вакцинации во всем мире.

В ОАЭ уже сделали более 15 миллионов прививок. 35% людей полностью вакцинировались, а 47% — получили как минимум одну дозу.

За ОАЭ идут Сейшельские острова, где вакцинировали 71% граждан, и Бахрейн — 69% вакцинированных.

Всего в мире использовали уже 3,19 миллиарда доз вакцин от коронавируса. Больше всего — в Китае, ЕС и Индии.