В Pfizer отреагировали на смерть мужчины в Винницкой области после вакцинации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
В компании Pfizer прокомментировали смерть мужчины в Винницкой области, которая произошла через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Там отметили, что связь между смертью и вакцинацией не доказана.
Об этом пишет Reuters.
«Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19 — BNT162b2. Мы подчеркиваем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена», — пояснили там.
В компании также выразили соболезнования семье умершего. Отдельно в Pfizer сообщили, что серьезные проблемы со здоровьем могут возникать и без вакцинации.
- 2 июля в Винницкой области через 4 часа после получения вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech умер 47-летний мужчина. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, никаких побочных реакций не выявлено. Сначала случай смерти зарегистрировали как «неблагоприятное событие после иммунизации» — так требует протокол, потому что смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.
- Через несколько дней медики сообщили, что причиной смерти 47-летнего мужчины через 4 часа после получения вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Они призывают не воспринимать этот случай как предостережение от вакцинации, поскольку сейчас нет ни одного весомого основания связывать прививку и смерть как причину и следствие.