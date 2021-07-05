В Pfizer отреагировали на смерть мужчины в Винницкой области после вакцинации

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Sean Gallup / Staff

В компании Pfizer прокомментировали смерть мужчины в Винницкой области, которая произошла через несколько часов после вакцинации от коронавируса. Там отметили, что связь между смертью и вакцинацией не доказана.

Об этом пишет Reuters.

«Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19 — BNT162b2. Мы подчеркиваем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена», — пояснили там.

В компании также выразили соболезнования семье умершего. Отдельно в Pfizer сообщили, что серьезные проблемы со здоровьем могут возникать и без вакцинации.