Байден не исключает участия российских хакеров в новой кибератаке на компании США

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The Washington Post / Contributor

Белый дом направил американские спецслужбы расследовать, кто стоит за хакерской атакой, от которой пострадали около 200 американских компаний. Эксперты говорят о вероятной причастности группировки REvil, которая связана с Россией.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Bloomberg.

«Сначала считалось, что это не российские власти, но мы в этом еще не уверены», — заявил глава Белого дома и добавил, что США ответит Путину на такие действия.

Байден поручил спецслужбам провести расследование. Представители фирмы Huntress Labs Inc., которая специализируется на компьютерной безопасности, предполагают, что за атаками киберпреступников может стоять русскоязычная группировка под названием REvil.