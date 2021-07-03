Беглый экс-нардеп Онищенко сообщил о смерти матери. Она была фигуранткой его «газового дела»

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Бывший нардеп Александр Онищенко, который скрывается за границей, сообщил о смерти своей матери Инессы Кадыровой. Она была одной из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.

Об этом Онищенко сообщил в своем Facebook.

«Я потерял самого близкого мне человека. Умерла моя мама. Пусть душа ее покоится с миром», — написал он.

В чем обвиняют Онищенко?

По версии следствия, нардеп Александр Онищенко создал преступную организацию, участники которой с января 2013 по июнь 2016 завладели более 1,6 млрд грн от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Поэтому компания «Укргаздобыча» понесла более 740 млн грн убытков.

Правоохранители считают, что в этой преступной организации было 29 человек. Им всем сообщили о подозрении. В ходе расследования арестовали €6 млн, 1 самолет, 1 офис преступной организации, 10 квартир, 9 домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов на общую сумму 315 млн грн.

Суд по его делу продолжается заочно, поскольку сам Онищенко скрывается за границей в Европе. Украинская прокуратура пыталась его экстрадировать, но пока безрезультатно.