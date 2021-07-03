В Черном море едва не затонуло украинское рыболовецкое судно. Российские корабли на сигнал SOS не реагировали
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
dimitrisvetsikas1969 / Pixabay
Ночью со 2 на 3 июня в Черном море потерпело бедствие украинское рыболовецкое судно «ОД-2592». У корабля отказал двигатель, он был обесточен. Сейчас его уже взял на буксир украинский катер морской охраны «Балаклава», они направляются в порт Очакова.
Об этом изданию «Украинская правда» рассказали в ГПСУ.
«Катер морской охраны «Балаклава» уже взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море и была обесточена, и сейчас буксирует ее в порт выхода в Очаков. Навстречу выдвинулся владелец на другой фелюге. Вероятно, они встретятся в море», — рассказали в ведомстве.
При этом в России еще ночью сообщили об инциденте и заявили, что направили на помощь украинскому судну свой ракетный катер и передали властям Украины информацию о происшествии.
Но в Минобороны сообщили, что российские корабли игнорировали сигнал SOS с украинского судна и не приближались к нему.
«Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну «ОД-2592», что ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России. Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксировал корабль морской охраны ГПС Украины в порт приписки в Очакове», — подчеркнули в ГУР Минобороны.
Сейчас судно буксируется в украинский порт, ни один из 4 членов экипажа не пострадал.
- 22 апреля в российском пограничном управлении ФСБ в оккупированном Крыму заявили о задержании украинского рыболовного судна «за незаконный вылов рыбы».