В Черном море едва не затонуло украинское рыболовецкое судно. Российские корабли на сигнал SOS не реагировали

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Ночью со 2 на 3 июня в Черном море потерпело бедствие украинское рыболовецкое судно «ОД-2592». У корабля отказал двигатель, он был обесточен. Сейчас его уже взял на буксир украинский катер морской охраны «Балаклава», они направляются в порт Очакова.

Об этом изданию «Украинская правда» рассказали в ГПСУ.

«Катер морской охраны «Балаклава» уже взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море и была обесточена, и сейчас буксирует ее в порт выхода в Очаков. Навстречу выдвинулся владелец на другой фелюге. Вероятно, они встретятся в море», — рассказали в ведомстве.

При этом в России еще ночью сообщили об инциденте и заявили, что направили на помощь украинскому судну свой ракетный катер и передали властям Украины информацию о происшествии.

Но в Минобороны сообщили, что российские корабли игнорировали сигнал SOS с украинского судна и не приближались к нему.

«Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну «ОД-2592», что ночью 3 июля потерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России. Распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксировал корабль морской охраны ГПС Украины в порт приписки в Очакове», — подчеркнули в ГУР Минобороны.

Сейчас судно буксируется в украинский порт, ни один из 4 членов экипажа не пострадал.