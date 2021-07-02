В Киеве из-за трансляции матча Украины с Англией работу метро продлят на час

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Стас Козлюк \ Бабель

В Киеве в ночь с 3 на 4 июля из-за трансляции матча между сборными Украины и Англии работу метро продлили на час — до часу ночи. Игру будут транслировать на Спортивной площади на экране торгового центра Gulliver.

Об этом метрополитен сообщил в Facebook.

Также после окончания игры, возможно, закроют на вход для пассажиров станции «Олимпийская», «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого», чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах.

Напомним, что сборная Украины 3 июля в Риме встретится в четвертьфинале турнира Евро-2020 со сборной Англии.