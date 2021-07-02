Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за потока нелегалов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь

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Мариенко Андрей / УНИАН

В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь.

Об этом сообщает правительство Литвы.

Министр внутренних дел Агне Билотайте будет координировать ситуацию. В пятницу еще 150 нелегальных мигрантов пересекли границу Литвы с беларусской стороны. Многие из них попросили убежища в Литве. По данным пограничников, поток нелегальной миграции уже увеличился в 11 раз по сравнению с 2020 годом.

Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Власти Литвы ожидают, что поток мигрантов будет расти.

Как пишет TUT.BY, сам Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что у Беларуси нет средств на содержание мигрантов.

«Я честно сказал, что мы не будем больше содержать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Долго можно перечислять эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем», — сказал он.