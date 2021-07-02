На Олимпийские игры в Токио едет 12-летняя британка — она самая молодая спортсменка сборной страны

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skybrown / Instagram

12-летнюю Скай Браун из Великобритании включили в команду по скейтбордингу на предстоящих Олимпийских играх в Токио — она самый молодой летний олимпиец Великобритании.

Об этом сообщает Business Insider.

В этом году скейтбординг дебютирует как олимпийский вид спорта. Скай Браун будет 13 лет и 11 дней, когда она выступит 4 августа в парке Ariake Urban Sports Park. Предыдущей самой молодой олимпийской чемпионкой Великобритании была пловчиха Марджери Хинтон, которой было 13 лет и 44 дня, когда она участвовала в соревнованиях 1928 года в Амстердаме.

«Это сумасшедшее чувство. Это больше, чем сбывшаяся мечта. Это безумие. Я так взволнована, я буду стараться изо всех сил для Британии», — сказала девочка.

Также в команде скейтбординга Великобритании будет 14-летняя Бомбетт Мартин.

«Обе войдут в историю как первые скейтбордисты команды Великобритании, а Скай также войдет в собственную историю, когда станет нашим самым молодым летним олимпийцем», — сказал Марк Ингленд, руководитель миссии Великобритании на Олимпийских играх в Токио.

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Отметим, что в июне 2020года Браун упала с высоты около пяти метров на бетон.

У нее были множественные трещины в черепе, сломаны левая рука и пальцы на правой, рваные раны на сердце и легких. Тогда она заявила, что это падение не было худшим в ее жизни, и пообещала вернуться еще сильнее.

Она начала выступать на соревнованиях в 8 лет, сейчас девочка занимает третью позицию в рейтинге. На Олимпиаду она едет в числе главных фаворитов.