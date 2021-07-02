Украина и Кувейт возобновляют прямое авиасообщение

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Украина и Кувейт договорились о возобновлении прямого авиасообщения. Рейсы будут выполняться между городами Киев и Эль-Кувейт.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник, пишет пресс-служба МИД.

«Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт — Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине — среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну», — отметил он.

В Украину из Кувейта будет летать авиакомпания Jazeera Airways. Она будет выполнять рейсы дважды в неделю. Из Киева самолеты будут отправляться в среду и субботу, а из Эль-Кувейта — во вторник и пятницу.

Первый рейс запланирован на 13 апреля. Но для украинцев въезд в Кувейт пока что запрещен из-за пандемии.