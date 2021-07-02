Правозащитники просят Зеленского защитить «департамент войны» от Венедиктовой

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Кузьмин Александр / УНИАН

Ряд правозащитных организаций обнародовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят его обеспечить независимость Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта («департамент войны»).

Текст обращения опубликовал Центр прав человека ZMINA.

Они отмечают, что решение генпрокурора Ирины Венедиктовой подчинить себе департамент ставит под угрозу общую семилетнюю работу по привлечению виновных к ответственности. Они пояснили, что работа над делами департамента, среди которых дела о захвате Крыма и уничтожении рейса MH17, требует специализированных знаний международного уголовного права и отдельных навыков, в отличие от расследований общеуголовных дел.

«В целом это 160 масштабных уголовных производств по 177 людям. Объем отдельных дел составляет более 1 500 томов, в которых исследуются события всего периода ведения Россией агрессивной войны против Украины. Фактически это был единственный департамент в ОГП, к которому не было существенных вопросов ни у правозащитников, ни у журналистов», — отмечают общественные организации и добавляют, что Венедиктова второй раз ставит под угрозу работу департамента.

У правозащитников действия Венедиктовой вызывают сомнения в ее профессионализме и независимости.