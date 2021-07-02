Верховный суд оставил в силе пожизненный срок для осужденного за убийство Гонгадзе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Youtube / ТСН
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката семьи Гонгадзе Валентину Теличенко.
Жалобы на приговор подали сам Пукач и представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского. Экс-милиционер просил смягчить наказание, а представители Подольского — отправить дело на новое рассмотрение. Суд им отказал.
Гонгадзе в 2000 году основал интернет-издание «Украинская правда», которое публиковало немало критических материалов о тогдашнем президенте Леониде Кучме и его окружении. 16 сентября 2000 года Гонгадзе вышел с работы, но домой не вернулся. В ноябре того же года в лесу около села Тараща Киевской области нашли обезглавленное тело, в котором друзья и родственники узнали пропавшего журналиста.
- В ноябре 2000 года вспыхнул «кассетный скандал», когда глава парламента Александр Мороз обнародовал «пленки Мельниченко» — записи, якобы сделанные майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете президента Кучмы. На пленках люди с голосами, похожими на голоса Кучмы и глав МВД Юрия Кравчено и СБУ Леонида Деркача, обсуждают деятельность Гонгадзе и как с ним быть. На основании этих записей Кучму обвинили в приказе убить журналиста.
- В 2009 году по подозрению в убийстве Гонгадзе задержали экс-начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача. На суде он признался, что убил журналиста. В 2013 году суд приговорил Пукача к пожизненному заключению.