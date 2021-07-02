Каблуки на параде: в Минобороны ответили на критику — туфли из парадной формы не уберут, но каблук будет ниже

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АрміяInform

В Министерстве обороны отреагировали на критику из-за туфель у курсанток на марше ко Дню Независимости. Ведомство сослалось на приказ от 2017 года о требованиях к форме одежды военнослужащих, дав понять, что туфли под парад не уберут.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Минобороны отмечает, что туфли как элемент парадной формы вписаны в правила ношения формы. Ведомство также опубликовало несколько фото с парадов в других странах, где женщины-военнослужащие тоже маршируют в обуви на каблуках.

Нардеп «Слуги народа» Марина Бардина сообщила, что обсудила ситуацию с министром обороны Андреем Тараном. Тот заверил ее, что каблук на туфлях во время парада будет в разы ниже, чем на фото. Он будет таким, как на осенних ботинках.