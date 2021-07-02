В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется последний этап вакцинации. Тогда в центрах появятся все вакцины

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Sean Gallup / Staff

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим.

Об этом в интервью в программе «Сніданок з 1+1» рассказал главный санврач Игорь Кузин.

«Сейчас идет четвертый этап вакцинации, когда мы прививаем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. На пятом этапе, а это конец июля и август, вакцинация будет доступна для всех», — пояснил он.

По его словам, на этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в том числе и Pfizer. Также этим препаратом планируют начать прививатьи детей.