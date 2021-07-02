Власти Таиланда открыли Пхукет для вакцинированных иностранцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Власти Таиланда 1 июля открыли самый популярный среди туристов остров Пхукет для вакцинированных от COVID-19 иностранцев.
Об этом пишет CNN.
Те, кто не хочет сидеть на карантине, за 14 дней до прилета должны сделать прививку препаратами, утвержденными Таиландом и ВОЗ — это вакцины от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac и Sinopharm.
Открытие острова считается в значительной степени символическим. Власти не ожидают резкого роста числа туристов. Расчитывают хотя бы на 100 тысяч в течение первых трех месяцев.
За пределами острова в стране продолжают бороться с третьей и худшей волной коронавируса с начала пандемии. В среднем в Таиланде в сутки фиксируют 5—6 тысяч новых заболевших и 50—60 смертей.
- Таиланд за все время пандемии практически не ослаблял карантинные правила. Локдаун после 7 месяцев действия отменили в октябре 2020 года. Тогда в стране ввели специальные визы для туристов.
- Накануне вакцинированным иностранцам разрешили въезд Нидерланды, Австрия и Кипр.