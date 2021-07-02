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Atlas Weekend / Facebook

На фестивале Atlas Weekend в Киеве откроют центр вакцинации от коронавируса. Там все желающие смогут привиться китайской вакциной CoronaVac.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Наша цель — прививать как можно больше украинцев от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. В течение следующей недели на Atlas Weekend в Киеве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Это позволит не только защитить больше людей от коронавирусной болезни, но и популяризировать прививки среди молодежи», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Центр будет работать с 5 по 11 июля в павильоне № 9. Получить вакцину там можно будет с 10 до 16 часов. Записаться на прививку нужно будет предварительно.