«Сыграем в Донецке и поедем в Крым». Посольство Великобритании поддержало украинскую сборную перед матчем с Англией
- Автор:
- София Телишевская
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Фото УНИАН
Посольство Великобритании в Киеве накануне 1/4 Чемпионата Европы по футболу вспомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в оккупированном сейчас Донецке.
Об этом посольство написало в своем Twitter.
Посольство также выразило надежду, что украинская сборная вскоре сможет вновь сыграть в подконтрольном Украине Донецке.
«В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сборная вновь Украины сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в отпуск в украинский Крым», — говорится в заявлении британского посольства.
Напомним, УЕФА заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме. Также после обращения итальянских властей УЕФА закрыл продажу билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.
Въезд украинцам в Италию также все еще запрещен из-за пандемии COVID-19. Поэтому многие болельщики не смогут попасть на матч между сборными Украины и Англии.
- В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.